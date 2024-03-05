Москва, 5 марта, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским компаниям «Газпром», «Газпром нефть», «Газпром энергохолдинг» ограничивать объём информации, которую они должны раскрывать по закону. Соответствующий документ опубликовали на сайте официальных правовых актов.

Кроме указанных компаний, в указ включен целый ряд контролируемых ими организаций, а также «Газпромбанк» и ООО «Газпром капитал».

«Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный указом президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 года №903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами«…», — говорится в сообщении.

Изначально в указанный перечень были включены 46 эмитентов, однако затем расширили их число до 94.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Владимир Путин поздравил руководство, ветеранов и работников «Газпрома» с 31-летием организации. Российский лидер отметил высокие показатели компании.

Помимо этого, глава государства подчеркнул, что «Газпром» всегда работает на стратегическую перспективу с учётом интересов страны. Кроме того, Путин добавил, что «Газпром» последовательно реализует социально значимые проекты, направленные на сбережение исторического наследия России, а также на поддержку образования, культуры и молодых талантов.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что несмотря на попытки Запада через санкции нанести ущерб компании, она продолжает надёжно исполнять взятые на себя обязательства.