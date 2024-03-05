Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 5 марта, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи, где выступила с лекцией на тему «Семья и дети: помогать, защищать и любить».

Иван Шилов ИА Регнум

Говоря господдержке российских семей, детский омбудсмен отметила их существенное расширение. Львова-Белова напомнила, что в 2007 году появился материнский капитал и с того времени его размер увеличился в три раза, достигнув сейчас 631 тыс. рублей за первого ребёнка и 834 тыс. рублей за второго.

По её словам, существенной поддержкой также является льготная ипотека, что особенно важно для многодетных. Уполномоченная отметила, что президент России Владимир Путин на днях предложил продлить программу до 2030 года.

Она также рассказала, что многодетных семей в стране с каждым годом становится больше.

«С 2016 года количество семей, где воспитывают трёх и более детей, выросло на 56%. В 2016 году многодетных семей было 1,4 млн, а в 2023 году — уже почти 2,3 млн. Уверена, что мы сохраним эту тенденцию», — заявила Львова-Белова.

Рассказала она и о стратегических программах, направленных в том числе на сокращение воспитывающихся в соцучреждениях детей и на помощь семьям в трудной ситуации, а также о работе института уполномоченных в новых регионах страны и воссоединении семей, разлученных в ходе военных действий. В ходе лекции Львова-Белова поделилась личным семейным опытом и рассказала, что дети не помешали её работе и реализации, а вдохновляют её и поддерживают.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 23 января принял участие в работе всероссийского мероприятия «Родные — любимые», в ходе которого торжественно дал старт Году семьи. Глава государства встретился с участниками и победителями всероссийских конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

Указ о проведении Года семьи в России Путин подписал в ноябре 2023 года. В рамках него в стране пройдёт ряд мероприятий, направленных на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и на сохранение традиционных семейных ценностей. План основных мероприятий года утвержден правительством, в течение года программа мероприятий охватит 89 российских регионов.