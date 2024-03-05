Ставрополь, 5 марта, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Продажи российского мороженого в Китае значительно выросли после того, как президент Владимир Путин угостил им председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил российский лидер 5 марта на встрече с представителями аграрно-промышленного комплекса в Ставропольском крае.

Макс Ветров / РИА Новости

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«Я своего друга, председателя Си Цзиньпина, угощал нашим мороженым. Там, по-моему, возросли даже продажи нашего мороженого», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин подарил Си Цзиньпину коробку российского мороженого в сентябре 2016 года на встрече в городе Ханчжоу. Лидер КНР поблагодарил его и сообщил, что в Китае любят мороженое из России.

Путин во время встречи с представителями АПК в Ставрополье отметил успехи в этой отрасли. Он подчеркнул, что этого удалось добиться после того, как Россия ввела контрсанкции.

При этом российский лидер указал на серьёзную проблему аграрно-промышленного комплекса. Он назвал ахиллесовой пятой зависимость сектора от зарубежной селекционной продукции. Путин заявил о необходимости решать эту проблему, но делать это аккуратно.

Глава государства также поддержал создание в школах аграрных классов. Он подчеркнул, что это особенно нужно в сельских поселениях.