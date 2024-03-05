Найроби, 5 марта, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения двух самолетов в национальном парке Найроби, сообщила 5 марта газета Star.

Инцидент произошел с самолётом De Havilland Canada Dash 8 с регистрационным номером 5YSLK, принадлежащим Safari Link, а также лайнером Cessna. Вскоре после взлёта из аэропорта Найроби-Уилсон в Кении Dash 8 столкнулся в воздухе с лёгким самолетом Cessna 172, который принадлежал местной лётной школе.

В результате авиапроисшествия Cessna потерял управление и потерпел крушение в парке. Оба его пассажира погибли. По информации издания, самолёт выполнял тренировочный полёт, когда произошёл инцидент.

Выполнявший рейс в город Диани лайнер Dash 8 с 39 пассажирами и 5 членами экипажа на борту смог совершить аварийную посадку. Воздушное судно вернулось в аэропорт Найроби-Уилсон. Судно благополучно приземлилось, и никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта одномоторный самолёт разбился в районе города Нэшвилла в американском штате Теннесси. Несколько человек, находящихся на борту, погибли.

Около западных берегов Южной Кореи 31 января разбился американский истребитель F-16. Он рухнул в воду вблизи Гунсана, где находится военная база США. Лётчик смог катапультироваться и не пострадал.

В марте 2023 года два самолёта столкнулись в небе над Италией. В результате авиапроисшествия погибли два человека. Учебные самолёты итальянских ВВС отрабатывали совместное маневрирование в районе городка Гуидония-Монтечельо в 20 километрах северо-восточнее Рима. Один из самолётов рухнул на здание, а второй — в поле.