Москва, 6 марта, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Иноагенты, которые, как анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, лишатся благодаря новому закону 50–80% своих доходов от рекламы, будут пытаться компенсировать потери за счёт иностранных источников финансирования. Но это не значит, что вступивший в силу в России закон не эффективен, просто борьба с финансированием лиц, предавших интересы своей страны, требует дополнительных законодательных инициатив. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум основатель агентства по работе с социальными сетями Social Stars Максим Петренчук.

Дарья Антонова ИА Регнум

Бизнес не может жить в отрыве от государства и от непростой ситуации, связанной с информационной войной, которую развязал против России коллективный Запад, отметил эксперт. Деловые круги просто должны стать более ответственными, а государство не должно финансировать то, что противоречит его же интересам. И новый закон, ограничивающий доходы тех, кто выступил против своей страны, отражает эту простую философию.

«Удивляешься, когда какой-нибудь известный человек, который сто раз обозвал русских, уехал за границу, а потом приезжает в Россию, пытается собирать стадионы, поскольку зарабатывать за рубежом он в принципе не может. Поэтому, конечно, в каком-то смысле этот закон даже запоздал», — отметил Петренчук.

Причём вступивший в силу закон, по мнению эксперта, действительно работает: он в самом деле позволяет лишить иноагентов денежных потоков, поступающих из России благодаря коммерческой рекламе. Это средства от рекламной интеграции через различные ссылки и упоминания. Правда, подсчитать точную сумму таких доходов очень сложно, и спикер Госдумы привёл приблизительную оценку — 50–80%.

Другое дело, что ещё сложнее выявить доходы иноагентов, поступающие по другим каналам, заметил Петренчук. Ведь зачастую трудно определить, кто именно стоит за тем или иным уехавшим за рубеж известным блогером, который включился в информационную войну против России.

«Мы не знаем их конечных бенефициаров, кто им сколько денег отчисляет за то, чтобы они транслировали конкретную повестку, — отметил эксперт. — Например, если снимают ролик с Михаилом Ходорковским (физлицо, признанное в России иноагентом), это Ходорковский сам пришёл или ему заплатили? То есть в данном случае не просматривается зависимость от российских денег».

Петренчук допустил, что иноагенты, прежде зарабатывавшие преимущественно в России, в значительной степени уже переключились на иностранные источники финансирования. Точнее на те, которые поступают от зарубежных юрлиц. Что, впрочем, не означает, что они смогли сохранить или приумножить свои доходы.

Но эти остающиеся у иноагентов возможности указывают на необходимость принятия и целого ряда дополнительных законов, способных усилить давление на лиц, предающих интересы собственной страны.

Как ранее отмечали в Госдуме, за 2023 год сумма рекламных доходов от размещения у иноагентов составила порядка 5 млрд рублей. Новый закон о запрете рекламы уже спустя несколько дней после принятия показал свою эффективность: некоторые иноагенты объявили о закрытии своих проектов, другие стали сокращать штаты сотрудников.

Парламентариям поступают предложения о запрете выплат по авторским и смежным правам иноагентам — деятелям искусств, которые дискредитируют Россию и её вооружённые силы, проживая при этом, как правило, за рубежом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что журналист Алексей Пивоваров (физлицо, признанное в России иноагентом) передал права на свой Telegram-канал команде редакторов, а часть команды уволил. Блогер Екатерина Гордеева (физлицо, признанное в России иноагентом) также сообщила о приостановке своего авторского проекта. В обоих случаях причиной послужил принятый Госдумой закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.