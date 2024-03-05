Ставрополь, 5 марта, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополье заявил о возможном росте экспорта зерна из России в 2023–2024 сельскохозяйственном году до 65 млн тонн.

Александр Погожев ИА Регнум

«У нас зерна экспортировали, по-моему, в прошлый сезон 2022–2023 года где-то 53,5 что ли млн тонн, а здесь будет, 2023–2024 годы, до 65 млн тонн, примерно так», — заявил глава государства.

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Путин отметил особенную роль логистики в этом вопросе, так как объёмы очень большие.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Ставрополь 5 марта. Президент посетил местный тепличный комплекс и пообщался с его работниками, а также по видеосвязи принял участие в открытии новых производственных объектов в Мордовии, Ленинградской и Белгородской областях. Также в Ставрополе у главы государства запланирована встреча с губернатором Владимиром Владимировым.

Во время встречи с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» Путин призвал увеличить производство томатов, чтобы «не просить друзей». Российский лидер отметил, что необходим рост потребления и предложения на рынке, тогда никогда не сложится ситуация, в которой срочно придётся просить о помощи.

Во время встречи с представителями АПК, отвечая одному из собеседников, глава государства отметил, что конкуренты противодействуют развитию не только агроотрасли страны, но по всем направлениям, где Россия начинает расти, поэтому необходимо поддерживать отечественных производителей.