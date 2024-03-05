Будапешт, 5 марта, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 5 марта, что встреча премьер-министра страны Виктора Орбана с главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится, пока Украина не вернёт права венгерскому нацменьшинству в Закарпатье.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский и Виктор Орбан

«Пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены», — резюмировал он на пресс-конференции.

По словам Сийярто, на январской встрече в Ужгороде он обозначил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе и главе Офиса Зеленского Андрею Ермаку официальную позицию по этому вопросу. Венгерский политик напомнил о содержащем 11 пунктов документе, способном продвинуть ситуацию вперёд. Сийярто подчеркнул, что Венгрия не просит ничего сверх меры, а хочет лишь вернуть утраченные права.

«К сожалению, должен заявить, что ответный документ не содержит прогресса в этой сфере», — отметил он.

По итогам переговоров в Ужгороде планировали создать общую комиссию по оценке требующих решения вопросов. Сийярто выразил надежду, что киевские власти сдвинутся со своих догматических позиций, и пообещал направить официальный ответ Будапешта на следующий день.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский приглашал Орбана на Украину в апреле 2022 года, а в марте 2023 года Сийярто сообщал о подготовке визита. После того как главы государств пересеклись в декабре на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, Орбан заявил, что это нельзя было назвать встречей.

В феврале 2023 года Совет Европы обратился в Венецианскую комиссию по поводу положения венгров на Украине и в итоге опубликовал постановление о том, что несколько законопроектов Верховной рады, в том числе закон о нацменьшинствах, вызвали серьёзную озабоченность, юристы призвали Киев скорректировать текст.

28 января депутат Национального собрания Венгрии Ласло Тороцкаи сообщил, что о претензиях на Закарпатье заявила только крайне правая венгерская партия «Наша Родина», а другие парламентские силы таких идей не высказывали. Он также напомнил, что, согласно украинскому референдуму 1991 года, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав, однако нынешнее руководство Украины эти положения не соблюдает.

Закарпатская область Украины граничит на юго-западе с Венгрией, на юге — с Румынией, на северо-западе — со Словакией и на севере — с Польшей. Большинство венгров, живущих на Украине, проживают в этом регионе. До начала оттока людей с Украины венгры в Закарпатье составляли 12% населения (около 150 тыс. человек). Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите ПМЭФ в 2022 году заявлял, что Будапешту небезразлична судьба соотечественников в Закарпатье и что из-за политики Киева судьбу Украины и её территорий трудно предсказать.