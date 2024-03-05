Москва, 5 марта, 2024, 19:21 — ИА Регнум. В рамках Всемирного фестиваля молодёжи, который проходит с 1 по 7 марта в Сириусе, состоялась презентация Национальной премии «Россия — страна возможностей». Участниками шоу стали герои самых вдохновляющих историй Премии, которые поборются за победу в специальной номинации «Выбор ВФМ», рассказали в пресс-службе АНО «Россия страна возможностей».

Кроме того, как отмечается, для гостей Фестиваля был организован спектакль «Реверс» от Московского театра мюзикла.

Активное участие в мероприятиях фестиваля принимаю 100 участников национальной премии из 33 российских регионов. Для них организована ежедневная образовательная программа, лекции, тренинги, дискуссии и мастер-классы, направленные на личностное развитие. Помимо этого, каждый из номинантов стал непосредственным участником большого шоу, посвященного презентации Премии на Фестивале. Сама презентация отличалась своей технологичностью. Гости и участники стали свидетелями связи генеративной графики, света и голоса, который вёл диалог со зрителями при помощи специального дитектора. Помимо этого, на запястья участников премии были надеты фитнес-браслеты, благодаря которым все зрители шоу на экране смогли увидеть сердцебиение и услышать дыхание участников спецноминации во время того, как они рассказывали о деле всей своей жизни.

Как рассказали в пресс-службе, тренинги и образовательная программа направлены на продвижение личного бренда участников Национальной премии и раскрытие их уникальных историй. Одним из спикеров и тренеров стала Елена Кипер — музыкальный и кинопродюсер, режиссёр-клипмейкер, автор песен, ведущая, журналист, преподаватель российских высших учебных заведений по дисциплинам продюсирование и клипмейкинг.

«Сегодня в рамках Всемирного фестиваля молодежи участники Национальной премии «Россия — страна возможностей» сделали большой шаг: они заявили о себе, своих проектах и достижениях на широкую публику фестиваля. На нем собрались более 20 000 человек — это амбициозные, активные, перспективные люди со всего мира. Делегация Национальной премии — это люди, которые каждый день делают мир вокруг нас лучше. Ученые, врачи, педагоги, инноваторы, журналисты — Россия богата талантами, и мне приятно видеть их горящие глаза», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», — отметил ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Национальная премия «Россия — страна возможностей» организована по поручению президента России Владимира Путина. Она стартовала 19 декабря 2023 года. Приеём заявок завершился 31 января 2024. За это время поступило более 33 тысяч заявок со всей страны. Участниками стали россияне старше 18 лет, которые своими делами развивают страну, меняют мир вокруг и стали положительным примером для окружающих.

Выбрать победителя специальной номинации от Всемирного фестиваля молодежи «Выбор ВФМ» смогут выбрать сами участники Фестиваля.

«Присутствие сегодня здесь на Премии даст мне возможность рассказать о своей истории, которая, надеюсь, откликнется в сердцах тысячи людей. Благодаря участию я смогла познакомиться с интересными людьми, прикоснуться к их историям и проектам, которые они реализуют. Во время дискуссий на тренингах и между мероприятиями у каждого конкурсанта родились новые идеи и подходы для масштабирования, а также для дальнейшего развития в рамках совместного сотрудничества», — поделилась впечатлениями участница номинации «Наука и технологии» Юлия Рузанкина».

Основной этап премии ещё продолжается. Заявки участников прошли технический отбор, настал черёд экспертной оценки — верификации историй. Затем последует народное голосование, которое и определит финалистов. Победителей премии объявят на Международной выставке-форуме «Россия».

Жители страны смогли стать участниками Премии сразу в 13 номинациях: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и Искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Спорт и уличная культура», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов». Победители Премии «Россия — страна возможностей» получат возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия — страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме «Дело в людях», путешествие по России, обучение в РАНХиГС по профилю и Мастерской управления «Сенеж». Также победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.

Список номинантов народного голосования и информация о следующем этапе Национальной премии «Россия — страна возможностей» будет размещена на сайте premia. rsv.ru.

АНО«Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента Путина в 2018 году. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.

Платформа работает уже 5 лет, и за это время её участниками стали люди из 89 регионов страны и 150 стран мира.

Представительства платформы «Россия — страна возможностей» работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям новых субъектов Российской Федерации дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества.