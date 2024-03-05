Ставрополь, 5 марта, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 марта во время посещения Ставропольского края принял участие в открытии трёх новых предприятий в Ленинградской и Белгородской областях и Мордовии, сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Сегодня открываются новые предприятия по производству продуктов питания, по производству удобрений, по производству компонентов для перерабатывающей промышленности», — сказал он.

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Путин отметил, что в последние годы потребовалось немало усилий для активного развития всех этих направлений аграрно-промышленного комплекса. Теперь виден результат усилий, добавил президент.

В городе Алексеевке в Белгородской области ввели в эксплуатацию завод по глубокой переработке сои и других масличных культур. Его мощность — 5 тыс. тонн продукции в год.

В Волхове в Ленинградской области в тестовом режиме запустили предприятие по производству минеральных удобрений. Оно будет выпускать до 1 млн тонн в год чистого водорастворимого аммофоса, который является инновационным продуктом.

В городе Рузаевке в Мордовии заработало предприятие по производству мясных и колбасных изделий. Его проектная мощность — 12 тысяч тонн продукции в год.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Ставропольский край 5 марта. Он посетил самый крупный в России тепличный комплекс «Солнечный дар» в посёлке Солнечнодольск и пообщался с его сотрудниками.

Российский лидер также встретился с представителями аграрного сектора. Он завил, что РФ вышла на четвёртое место в мире по экспорту сельхозпродукции, выручка составила $43,5 млрд. Президент подчеркнул, что в стране ещё не достигали таких результатов.

В Солнечнодольске Путин также вышел пообщаться с местным жителями. Его встретили очень тепло, буквально расцеловали.