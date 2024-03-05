Ставрополь, 5 марта, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе отметил качество российской агропродукции и указал на рост экспорта.

Михаил Метцель/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Чего греха таить, вы знаете, в 2000 году мы зависели почти по всем основным компонентам и направлениям по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует», — заявил Путин на встрече 5 марта.

Как добавил президент, за последние годы в агропромышленном комплексе многое изменилось, зависимости в данной сфере фактически нет.

Продукция сельхозпредприятий направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности, рынок расширяется. Президент также назвал очень хорошим качество российских продуктов питания, благодаря этому расширяется экспорт.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта глава государства прибыл в Ставрополь. В Солнечнодольске Путин встретился с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар». Председатель совета директоров агрохолдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков при этом заявил, что это самый большой в стране тепличный комплекс.

Президент также отметил, что Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него составила $43,5 млрд. В Минсельхозе в феврале 2024 года напомнили, что в 2023 году выручка от поставок продукции агропромышленного комплекса превысила $43 млрд. Этот показатель на $1,5 млрд выше, чем за тот же отчётный период годом ранее.

Российский лидер во время посещения тепличного комплекса одобрил идею провести в регионе фестиваль томатов.