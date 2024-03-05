Вашингтон, 5 марта, 2024, 18:43 — ИА Регнум. В США 5 марта стартовал решающий день голосования в президентских праймериз — «супервторник». Голосование началось сразу в 15 штатах и на одной островной территории.

AP/TASS

Республиканская партия, помимо прочего, проведёт праймериз на Аляске. Демократы проведут там голосование 6 апреля, однако в «супервторник» у партии пройдут кокусы на Американском Самоа — семи островах со статусом неинкорпорированной территории США на юге Полинезии. Кокусы республиканцев на Самоа запланированы на 8 марта. У республиканцев в общей сложности разыгрывается 865 голосов, у демократов — 1420.

Выборы кандидатов в президенты от двух партий в США проходят в форматах кокусов и праймериз; первые — неформальные собрания избирателей на локальном уровне с подсчётом голосов в прямом смысле по головам или поднятым вверх рукам, второй формат организовывается правительствами штатов с использованием урн и бюллетеней. По итогам обоих мероприятий определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за кандидатов на партийных съездах летом.

Как сообщало ИА Регнум ранее, на кокусах в штате Северная Дакота победил бывший президент США Дональд Трамп. После подсчёта более 99% голосов он получил поддержку 84,6% избирателей (1632 голоса) и уверенно опередил единственную соперницу, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли (14,1%, 273 голоса). Кокусы в Северной Дакоте были последним мероприятием перед стартом «супервторника».

Примечательно, что в декабре 2023 года Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах, сославшись на третий раздел 14-й поправки к Конституции об ограничении прав лиц, участвовавших в мятеже, имея в виду совершённый его сторонниками штурм Капитолия в январе 2021 года. Но Верховный суд США постановил, что местные власти штатов не имеют полномочий снимать с выборов претендентов на основании этой поправки, и запрет отозвали.