Будапешт, 5 марта, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Президент Венгрии Тамаш Шуйок 5 марта подписал ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщили в канцелярии главы государства.

EPA/ТАСС Президент Венгрии Тамаш Шуйок

Голосование за ратификацию в Венгрии последовало за визитом премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, в ходе которого стороны подписали соглашение о поставках оружия. В парламенте подписали ратификацию и направили документ в администрацию президента. После подписания главой государства бумаги направят в Вашингтон. Фактически венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном оказалось под давлением со стороны союзников по НАТО, требующих закрепить вступление Швеции в альянс. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как сообщало ИА Регнум, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. В апреле альянс принял Финляндию, а оперативному вступлению Швеции препятствовали позиции Турции и Венгрии. Турецкое руководство впоследствии согласовало вступление Швеции в альянс, парламент Венгрии на первом заседании 26 февраля также в итоге ратифицировал заявку Швеции.

Как заявлял президент России Владимир Путин, руководители западных стран не отказываются от своих агрессивных целей и активность НАТО резко возросла, к границам России из США перебросили значительные силы, а Финляндию и Швецию втягивают в НАТО, что означает очередной этап приближения военного блока к границам РФ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 2 марта заявил, что Россия развернёт дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Спустя несколько дней Минобороны Финляндии заявило, что совместно со Швецией примет участие в военных учениях Nordic Response ― 2024 вблизи российских границ. По данным ведомства, Хельсинки направят около 4,1 тыс. человек личного состава и 700 единиц техники, в том числе 12 истребителей F/A-18 Hornet. В Швеции уточнили, что с их стороны в учениях задействуют 4,5 тыс. человек из всех видов войск.