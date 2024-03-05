Ставрополь, 5 марта, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Жители посёлка Солнечнодольск тепло приветствовали, жали руку, обнимали и «целовали» президента России Владимира Путина, следует из видео, опубликованного пресс-службой Кремля.

Кадр из видео Владимир Путин с жителями посёлка Солнечнодольск

После посещения тепличного комплекса «Солнечный дар» президент пообщался с жителями посёлка Солнечнодольск.

Те желали президенту долгих лет жизни и просили его беречь себя.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 марта глава государства прибыл в Ставрополь. В Солнечнодольске Путин встретился с работниками тепличного комплекса. Председатель совета директоров агрохолдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков при этом заявил, что это самый большой в стране тепличный комплекс.

Российский лидер во время посещения тепличного комплекса одобрил идею провести в регионе фестиваль томатов.

Сообщалось, что у президента также запланирована видеоконференция в связи с открытием новых производственных объектов в Мордовии, Ленинградской и Белгородской областях. Помимо этого, Путин встретится с губернатором Владимиром Владимировым.