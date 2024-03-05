Москва, 5 марта, 2024, 18:09 — ИА Регнум. США и НАТО активизировали военную деятельность в Арктике и стали наращивать масштаб проводимых в регионе учений. Об этом 5 марта заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов на пленарной сессии IX международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».

Zuma/TASS

«Продолжается активизация в регионе военной деятельности США и других государств НАТО, в том числе и не арктических. Наращивается их потенциал в высоких широтах, увеличиваются масштабы проводимых там учений», — процитировал его ТАСС.

По словам Корчунова, такой курс НАТО на милитаризацию Арктики говорит о преобладании в подходах арктических стран Запада установок на конфронтацию, противоборство, сдерживание и продвижение силовых сценариев по обеспечению своих интересов в регионе в ущерб другим государствам.

Вступление Швеции и Финляндии к НАТО также несёт риски роста напряжённости в Арктике, так как все страны — участницы Арктического совета, кроме России, стали членами альянса, отметил посол по особым поручениям МИД.

«Это, конечно, способно привести к дальнейшему усилению милитаризации Арктического региона, что несёт в себе риски возрастания военно-политической напряжённости в высоких широтах», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Корчунов заявил, что Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать её интересам. Посол выделил среди факторов возрастающей военно-политической напряжённости решение НАТО о расширении и включении Арктики в сферу своих интересов. Он подчеркнул, что Москва также обеспокоена наращиванием военного присутствия альянса в Арктическом регионе на фоне роста задач не оборонительного, а наступательного характера.

В Министерстве иностранных дел 14 февраля сообщили, что Россия решила приостановить выплату ежегодных взносов в бюджет Арктического совета. Отмечалось, что российская сторона пока не рассматривает вопрос о выходе из совета и это произойдёт в случае преобразования организации в недружественный институт.