Челябинск, 5 марта, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Боец ММА Рустам Байжуменов, которого суд приговорил к полутора годам ограничения свободы за убийство бойца СВО Максима Никитина по неосторожности, прокомментировал ИА Регнум мягкий приговор, возмутивший общественность.

Соцсети Рустам Байжуменов и Максим Никитин

19-летний боец смешанных единоборств Рустам Байжуменов из Челябинской области рассказал, что после вынесения приговора его семье ежедневно угрожают неизвестные. Большое количество сообщений содержат в себе оскорбления по национальному признаку. Неизвестные называют Рустама «таджиком» и пишут проклятия в соцсетях. Но как рассказал боец журналистам ИА Регнум, его семья никакого отношения не имеет к Таджикистану: его мама русская, а папа казах по национальности.

«Кто-то звонит, угрожает нашей 80-летней бабушке, видимо, думают, что она моя мать. Обзывают нашу семью из-за национальности, но даже не разобрались, кто мы такие. Мать моя — русская, отец — казах по национальности», — объяснил Рустам.

Спортсмен рассказал и свою версию событий, которые привели к смерти Максима Никитина.

«Я не нанёс ему тяжкого вреда, я не причинил ничего, я не виноват. Есть результаты экспертизы, которая это подтверждает. Там всё доказано. Я его действительно ударил, но он умер не от моего удара. Он был пьяный и упал. Я его не сильно ударил. У меня не было злого умысла, так получилось. Это стечение обстоятельств. Я только освободился, и тут опять угрозы», — посетовал боец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19-летний боец смешанных единоборств Рустам Байжуменов пять с половиной месяцев провёл в СИЗО, пока шло следствие по возбуждённому в отношении него уголовному делу об убийстве 37-летнего военнослужащего Максима Никитина. 4 марта суд признал его виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). С учётом нахождения в СИЗО его приговорили к полутора годам ограничения свободы. Общественность посчитала приговор слишком мягким, сейчас его справедливость проверяют профильные органы.