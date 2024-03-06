Брюссель, 6 марта, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Нынешний премьер-министр Эстонии Кая Каллас однозначно не подходит на пост руководителя общеевропейской дипломатии. Так специалисты прокомментировали корреспонденту ИА Регнум сообщение издания Politico о том, что отдельные влиятельные члены ЕС против кандидатуры главы эстонского правительства на высший дипломатический пост в объединении.

Иван Шилов ИА Регнум Кая Каллас

Накануне Politico написало о том, что в ЕС не хотят видеть главой евродипломатии Каллас из-за того, что она «ест россиян на завтрак».

По мнению политолога, военного обозревателя, доктора социальных наук Католического университета Франции Александра Артамонова, Париж действительно не хочет видеть на данном посту эстонку Каллас. Но дело не столько в её «слишком русофобской» позиции, сколько в недовольстве Франции из-за попыток стран Прибалтики и Польши получить больше влияния в Европе. Тем более французской политической элите не по вкусу идея, которую транслирует в том числе Эстония о том, что Прибалтика вместе с Польшей являются новым европейским авангардом, сориентированным на США.

В дополнение к этому русофобские взгляды Каллас стали лишним формальным поводом для протестов Парижа. В восприятии французских правящих кругов политическая конструкция Европы заключается в том, что именно Франция — № 1 в НАТО.

«Линия Парижа на самом деле сводится к тому, что Франция — сильнейшая держава Европы и именно ей НАТО должно передать управление ситуацией в сфере безопасности на континенте здесь и сейчас. Именно это, кстати, имел в виду Эммануэль Макрон, когда говорил про смерть мозга североатлантического альянса», — добавил Артамонов.

Франция во главе с Эммануэлем Макроном претендует на большие позиции не только в Европе, но даже в мировом пространстве, согласился политический обозреватель Евгений Крутиков. Отчасти это касается и Германии, просто в меньшей степени, уточнил эксперт.

«Обе эти страны хотели бы иметь на ключевых постах в структурах ЕС своих людей, причём речь не о прямой управляемости тем или иным кандидатом, но о его ассоциированности с политикой, учитывающей противостояние в Европе между Францией и Германией. Этого противостояния, несмотря на все исторические замирения, никто не отменял, борьба за доминирование внутри со временем будет лишь обостряться», — объяснил Крутиков.

Если говорить о претензиях стран Восточной Европы, включая Эстонию, на общеевропейское лидерство, то они действительно не устраивают ни Париж, ни Берлин, отметил эксперт.

При этом собеседники ИА Регнум сошлись во мнении, что Каллас в любом случае не подходит на роль крупного дипломата. И сложно не согласиться с мнениями тех неназванных источников Politico, которые заявили, что не желают видеть эстонского премьера в роли главы общеевропейской внешней политики. Хотя нынешний руководитель ведомства Жозеп Боррель с его неоднократными агрессивными антироссийскими заявлениями тоже не выглядит идеалом дипломата, Каллас явно ничем не лучше.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, высказывались предположения, что именно Каллас может занять пост генсека НАТО. В ноябре она подтвердила, что претендует на эту должность. А в январе Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что Каллас может занять пост верховного представителя ЕС по иностранным делам в новом составе Еврокомиссии.

Нынешний премьер Эстонии известна целым рядом русофобских заявлений. В частности, она называла Россию «последней колониальной державой в мире» и заявила, что русские никогда не страдали от войны. Также она сообщила, что Эстония не будет финансировать получение своими гражданами образования на русском языке, а желающих получить российское гражданство правительство постарается депортировать.

В феврале МВД России объявило в розыск целый ряд политических лидеров стран Прибалтики, включая Каллас, в рамках уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Эти лица, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответственны за надругательство над исторической памятью.