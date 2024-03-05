Ставрополь, 5 марта, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал россиян не оставлять без внимания военных и добровольцев, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции, а также их семьи. Об этом глава государства сказал 5 марта на встрече с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае.

Российский лидер рассказал, что посмотрел портреты местных ребят, которые сейчас на фронте.

«Овощевод стоит с пулеметом, овощевод такой крепкий. Не забывайте про них, хорошо? И особенно про их семьи», ― сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля призвал органы власти делать всё необходимое для поддержки героев СВО и членов их семей. Он поблагодарил парламентские партии за консолидацию по этому вопросу и общественные организации — за помощь.

Глава государства подчеркнул, что от мужества российских бойцов в ходе специальной военной операции зависит выполнение обозначенных планов развития России. По его словам, именно эти люди являются подлинной элитой России. Ветераны СВО должны выходить на ведущие позиции в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе государственного управления в России, возглавлять регионы и предприятия, уверен Путин.

Российский лидер 23 февраля выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества. Президент поздравил ветеранов, личный состав, персонал вооружённых сил и всех, кто прошёл воинскую службу, с праздником. Во время обращения Путин также назвал героями участников СВО. Он подчеркнул, что военные проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.

26 января президент РФ уточнил, что в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек. Он добавил, что вся Россия искренне помогает тем, кто защищает Родину на поле боя.