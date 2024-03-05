Москва, 5 марта, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос о том, что он любит больше — огурцы или помидоры. Глава государства заявил об этом 5 марта в ходе общения с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставрополье.

Михаил Терещенко/РИА Новости Владимир Путин во время встречи с сотрудниками тепличного комплекса ООО «Солнечный дар»

«Смотря что закусывать. <…> Но если по серьёзному — и то, и другое», — сказал он в ответ на советующий вопрос одной из работниц.

Также Путин в ходе общения с аграриями поддержал идею сотрудницы тепличного комплекса провести фестиваль томатов в регионе.

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Глава государства уточнил, не собираются ли на фестивале кидаться помидорами, как это делают в Испании, но его заверили, что такого не планируется. Одна из участниц встречи сообщила, что овощи будут есть.