Путин шуткой ответил на вопрос, что любит больше: огурцы или помидоры
Москва, 5 марта, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос о том, что он любит больше — огурцы или помидоры. Глава государства заявил об этом 5 марта в ходе общения с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставрополье.
Михаил Терещенко/РИА Новости
Владимир Путин во время встречи с сотрудниками тепличного комплекса ООО «Солнечный дар»
«Смотря что закусывать. <…> Но если по серьёзному — и то, и другое», — сказал он в ответ на советующий вопрос одной из работниц.
Также Путин в ходе общения с аграриями поддержал идею сотрудницы тепличного комплекса провести фестиваль томатов в регионе.
Глава государства уточнил, не собираются ли на фестивале кидаться помидорами, как это делают в Испании, но его заверили, что такого не планируется. Одна из участниц встречи сообщила, что овощи будут есть.