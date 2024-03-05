Ставрополь, 5 марта, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время посещения на Ставрополье тепличного комплекса «Солнечный дар» в посёлке Солнечнодольск одобрил идею провести в регионе фестиваль томатов.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС Владимир Путин и основатель агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков во время посещения тепличного комплекса компании «Солнечный дар»

Она из сотрудниц предприятия рассказала, что в разных регионах проводят фестивали, посвящённые виноделию или огурцам, и предложила проводить подобные мероприятия в Ставропольском крае.

«Почему нет? Местное начальство должно вам с этим помочь», — сказал он.

Глава государства уточнил, не собираются ли на фестивале кидаться помидорами, как это делают в Испании, но его заверили, что такого не планируется. Одна из участниц встречи сообщила, что овощи будут есть.

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Как передавало ИА Регнум, во время посещения тепличного комплекса Путин осмотрел теплицы, где выращивают помидоры, ознакомился с производством. Президент также встретился с работниками предприятия и сообщил, что его впечатлило хозяйство. Председатель совета директоров агрохолдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков отметил, что это самый большой в стране тепличный комплекс.

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Путин 5 марта прибыл в Ставропольский край. В ходе поездки по региону российский лидер также в режиме онлайн поучаствует в открытии новых производственных объектов в Белгородской и Ленинградской областях и в Мордовии. Кроме того, президент проведёт встречи с представителями агропромышленного комплекса и губернатором области Владимиром Владимировым.