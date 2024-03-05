Путину понравилась идея провести фестиваль томатов на Ставрополье
Ставрополь, 5 марта, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время посещения на Ставрополье тепличного комплекса «Солнечный дар» в посёлке Солнечнодольск одобрил идею провести в регионе фестиваль томатов.
Она из сотрудниц предприятия рассказала, что в разных регионах проводят фестивали, посвящённые виноделию или огурцам, и предложила проводить подобные мероприятия в Ставропольском крае.
«Почему нет? Местное начальство должно вам с этим помочь», — сказал он.
Глава государства уточнил, не собираются ли на фестивале кидаться помидорами, как это делают в Испании, но его заверили, что такого не планируется. Одна из участниц встречи сообщила, что овощи будут есть.
Как передавало ИА Регнум, во время посещения тепличного комплекса Путин осмотрел теплицы, где выращивают помидоры, ознакомился с производством. Президент также встретился с работниками предприятия и сообщил, что его впечатлило хозяйство. Председатель совета директоров агрохолдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков отметил, что это самый большой в стране тепличный комплекс.
Путин 5 марта прибыл в Ставропольский край. В ходе поездки по региону российский лидер также в режиме онлайн поучаствует в открытии новых производственных объектов в Белгородской и Ленинградской областях и в Мордовии. Кроме того, президент проведёт встречи с представителями агропромышленного комплекса и губернатором области Владимиром Владимировым.