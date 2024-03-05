Вашингтон, 5 марта, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Госдепартамент США внёс Воздушно-космические силы Российской Федерации в санкционный список. Соответствующее уведомление внешнеполитическое ведомство разместило в сборнике официальных документов американского правительства.

Кроме того, в чёрном списке оказались ЧВК «Вагнер», россиянин Павел Шевелин, компания «Элтехнорд», расположенная в Санкт-Петербурге, а также гражданин КНДР.

По версии Вашингтона, эти компании и физлица якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций против России. Всего под санкции подпали 106 физических и 88 юридических лиц. Затем министерство торговли США ввело санкции против 63 компаний из России, двух из Киргизии и восьми из Китая. Позднее ограничительные меры ввели Канада и Австралия.

Президент США Джо Байден 4 марта продлил на год действие санкций, введённых против России из-за ситуации на Украине. В частности, он упомянул санкции, введённые действующей администрацией в феврале 2022 года и предыдущей администрацией Дональда Трампа в сентябре 2018 года, а также администрацией 44-го президента США Барака Обамы в 2014 году. Отмечается, что Байден пришёл к выводу, что все введённые ограничения должны оставаться в силе после 6 марта 2024 года.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 24 февраля заявил, что Россия в ответ на санкции Запада должна «мстить им везде» и осуществлять активность, о которой не принято говорить публично. Зампред обратил внимание на то, что новые санкции направлены не против властей или бизнеса в России, а против всего населения страны. В качестве примера он привёл ограничительные меры в отношении платёжной системы «Мир».

Экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден считает, что власти США введением новых антироссийских санкций снова и снова повторяют одни и те же действия, надеясь получить результат и выказывая этим безумие.

Западные санкции в отношении России — дорогостоящее и недостижимое удовольствие, уверена старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона, экономист Элина Рыбакова.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что российская экономика остаётся устойчивой, несмотря на санкции и давление со стороны Запада.