Ирпень, Украина, 5 марта, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Боец национальной гвардии Украины подорвался на американской гранате М-67 в городе Ирпень под Киевом. Об этом 5 марта сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Ирпене военнослужащий подорвался на гранате», — говорится в сообщении.

Уточняется, что трагический инцидент произошёл 2 марта, когда услышавшие звук взрыва соседи обнаружили бойца нацгвардии в арендованной квартире и вызвали полицию.

«Предварительно, он подорвался на гранате американского производства М-67», — отмечается в сообщении.

По информации источника, в квартире также обнаружили четыре гранаты, две дымовые шашки и 867 патронов различного калибра. Правоохранители возбудили после произошедшего уголовное дело по статье «неаккуратное обращение с боеприпасами» с отметкой «несчастный случай».

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря 2023 года военный эксперт Андрей Марочко написал, что сапёры ВСУ подорвались на собственной мине на купянском направлении. Он уточнил, что это произошло в ходе установки украинским бойцами минных заграждений западнее Синьковки.

Марочко 6 декабря рассказал, что военные ВСУ подорвались на своих минах, зайдя на необозначенное на картах минное поле у города Кременная. В результате этого один боец скончался и ещё двое получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести.