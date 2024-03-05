Москва, 5 марта, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Горожане, которые станут победителями акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» смогут направить призовые баллы в один из благотворительных фондов-партнёров. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас в списке партнёров акции более 110 благотворительных организаций, оказывающих помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям в трудных жизненных ситуациях, детям с тяжелыми заболеваниями и особенностями развития, а также приютам для животных, уточнили в публикации.

В сообщении отметили, что направить, полученные балы можно из расчёта, что один балл равен одному рублю. Для этого будут доступны фонды «Справедливая помощь доктора Лизы», «Помощь бездомным беспородным животным», «Русфонд», «Детские сердца», «Подарок ангелу», «Синдром любви», «Память покодений», «Жизнь в движении», «Фонд борьбы с лейкемией», «Сельскохозяйственный приют «Новая жизнь», «Кораблик», «Подсолнух», «Подари солнечный свет», «Без барьеров», «Живи сейчас», «ОРБИ», «Рэй», центр помощи многодетным семьям «МногоМама» и множество других.

С того момента как такая возможность стала доступна на сайте «Миллион призов» москвичи перевели в благотворительные фонды более 330 миллионов рублей, напомнил портал.

Как сообщало ИА Регнум, розыгрыши призов в рамках акции программы «Миллион призов» — «Выбираем вместе 2024» пройдут во время выборов президента РФ 15–17 марта. Её участниками станут москвичи, которые выбрали голосование в формате онлайн. В качестве призов разыграют баллы, которые можно будет не только отправить в благотворительные фонды, но и обменять на товары и услуги партнеров программы.

Победителей определят до 10:00 каждого дня (16, 17 и 18 марта). Выигравшие получат смс с уведомлением о призе на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала. Пользователю надо будет зайти на страницу акции и активировать код.

Для голосующих онлайн впервые, граждан старшего поколения и молодёжи предусмотрены «гарантированные призы», сообщил официальный портал.

Кроме того, пройдут дополнительные розыгрыши для семейных пар и родителей с детьми. Один призовой балл равен одному рублю. Обменять баллы можно будет на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, билеты в музеи и театры, также победители смогут пополнить баллами карту «Тройка».