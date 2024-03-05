Ставрополь, 5 марта, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал обеспечить в стране рост производства томатов, чтобы не просить никого об импорте. Об этом он заявил 5 марта во время рабочей поездки в Ставрополье.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и основатель агропромышленного холдинга «Эко-культура» Александр Рудаков

Президент провёл встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар», и они рассказали об идее создания фестиваля томатов. Путину идея понравилась, он предложил обсудить её с региональными и муниципальными властями. Собеседники российского лидера отметили, что такой фестиваль приведёт и к росту потребления томатов.

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«Это хорошо, что рост потребления. Только тогда нужно будет обеспечить рост предложения на рынке, чтобы нам не просить наших друзей из Турции, как по некоторым другим видам, или из других стран срочно нам поставить ту или иную продукцию», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в Ставрополь Путин прибыл ранее в этот же день. Помимо посещения тепличного комплекса, у президента запланирована видеоконференция в связи с открытием новых производственных объектов в Мордовии, Ленинградской и Белгородской областях. Также в Ставрополе Путин встретится с губернатором Владимиром Владимировым.