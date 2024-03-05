Москва, 5 марта, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд решила подать в отставку из-за провала антироссийского курса администрации Джо Байдена, заявила 5 марта в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ТАСС/AP Photo/Susan Walsh Виктория Нуланд

«Причину вам не скажут. Но она проста — провал антироссийского курса администрации Байдана», — отметила дипломат.

Захарова отметила, что русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно.

Российский дипломат также выложила фотографию, на которой заместитель госсекретаря США по политическим делам молится и ставит свечи в православном храме. Захарова в этой связи написала, что, если вдруг у Нуланд будет желание податься в монастырь для замаливания грехов, замолвим словечко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 5 марта, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Он добавил, что Нуланд сама уведомила его об этом. Конкретную дату её ухода с поста Блинкен не назвал.

Нуланд была главным куратором США антироссийского курса Украины. В западных СМИ отмечали, что назначение Нуланд на должность заместителя госсекретаря США может означать, что Байден выбирает курс на ухудшение отношений с Россией. Она также занималась вопросами политики в отношении постсоветских государств при экс-президенте США Бараке Обаме и была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.