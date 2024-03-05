Москва, 5 марта, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Российский актёр Иван Либеров, исполнивший роль молодого Николая II в документальном проекте про семью Романовых, пропал в Москве в собственный день рождения. Об этом 5 марта рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, 46-летний артист днём 2 марта вышел на улицу из храма Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах и после этого пропал.

По предварительной информации, Либеров шёл в сторону Мичуринского проспекта, говоря по телефону. Около 13:30 мск актёр поговорил с другом, которому показалось, что мужчина нетрезв.

Жена Либерова забила тревогу по поводу пропажи мужа лишь в ночь на 5 марта. По словам женщины, актёр мог выпить, однако на учёте у нарколога не состоял.

Артист также сыграл роли в эпизодах двух сериалов. Либеров работал помощником режиссера в передаче «Жизнь продолжается» и последнее время был сторожем в храме Живоначальной Троицы. На щеке у актёра большой шрам, обстоятельства исчезновения мужчины предстоит выяснить.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года в арктическом районе Якутии пропали трое мужчин, которые ранее уехали в сторону села Найба. Отмечалось, что пропавшие отправились в сторону населённого пункта на автомобиле УАЗ.

В начале июня 2023 года стало известно об исчезновении при странных обстоятельствах Андрея Черепахи — зятя бывшего депутата Госдумы Владимира Семёнова. В вещах его жены нашли предсмертную записку.