Посёлок городского типа Солнечнодольск, Ставропольский край, 5 марта, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал на встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в посёлке Солнечнодольск в Ставропольском крае.

РИА Новости/Михаил Терещенко Президент РФ Владимир Путин

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3871867" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин побеседовал с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае

Президент осмотрел теплицы для выращивания помидоров, распределительно-сортировочный цех, робота для сбора овощей. После этого глава государства побеседовал с работниками тепличного комплекса за обедом.

«Я хозяйство ваше посмотрел — впечатляет, честно сказать. Целый город построили!» — сказал Путин.

Строительство шло в течение пяти лет. Президент поинтересовался, действительно ли «Солнечный дар» — самый большой тепличный комплекс в Европе.

«Самое главное, что самый большой в России. Европа для нас уже не показатель давно», — сказал председатель совета директоров агрохолдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков.

Президент поинтересовался у сотрудников предприятия, нравится ли им работать здесь, и предложил задать вопросы.

Сотрудники комплекса «Солнечный дар» круглый год выращивают овощи в закрытом грунте. Строительство началось в 2016 году, в октябре прошлого года начала работу четвёртая очередь.

Общая сумма инвестиций в создание «Солнечного дара» составила 37,9 миллиарда рублей.

В ходе беседы Путин призвал обеспечить в стране рост производства помидоров, чтобы Россия не нуждалась в импорте.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Путин прибыл в Ставрополь. Помимо встречи в Солнечнодольске с работниками тепличного комплекса, у президента запланирована видеоконференця в связи с открытием новых производственных объектов в Мордовии, Ленинградской и Белгородской областях. В Ставрополе Путин встретится с губернатором Владимиром Владимировым.