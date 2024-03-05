Сана, 5 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В Красном море перебили четыре подводных телекоммуникационных кабеля между Европой, Азией и Африкой. Об этом стало известно 5 марта.

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«Повреждения получили линии связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, на которые приходится 25% регионального трафика», — говорится в публикации одного из пользователей кабелей, базирующейся в Гонконге компании HGC Global Communications Limited.

Специалисты HGC оперативно начали перенаправлять трафик по другим линиям, но это не исключило локального отключения информационных сервисов. Первичный анализ показал, что повреждённые кабели находятся под юрисдикцией Йемена. Другая телекоммуникационная компания, Tata Communications, начала процесс устранения проблем. Как сообщило агентство Associated Press, другие связанные с кабелями компании не стали комментировать ситуацию.

По информации AP, кабели, вероятно, получили повреждения 24 февраля, через два дня после чего фиксировались проблемы с интернетом в Джибути. Причина произошедшего не установлена, но отмечается, что в районе Красного моря продолжаются атаки хуситов на корабли и суда. Помимо этого, кабели могли повредить сброшенные с судов или тянущиеся за ними якоря. Как напомнило агентство, хуситы требовали от любого входящего в воды Йемена кабелеукладчика получать от них разрешение на работы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля проходящие в Красном море подводные кабели получили повреждения в результате атаки со стороны йеменского движения «Ансар Аллах». Как утверждала израильская газета Globes, нападение вызвало перебои в работе интернет-связи между Европой и Азией, а больше всего в этой ситуации пострадали страны Персидского залива и Индия. За несколько дней до инцидента лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за 20 недель с начала военных операций организации в Красном и Аравийском морях группировка совершила атаки на 48 морских судов. Он предупредил, что хуситы будут наращивать количество атак.

Уведомление о запрете для судов США, Израиля и Великобритании и связанных с ними лиц и компаний проходить по морским путям вблизи Йемена, в Красном и Аравийском морях, а также в Аденском заливе хуситы огласили ранее. Как уточняется в документе, запрет касается также судов, имеющих отношение к Израилю и зарегистрированным в этой стране в связи с начатой в ночь на 12 января США и Британией военной операцией в Йемене. Они нанесли удар по позициям хуситов, которые в ответ на это ударили по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

Россия категорически осудила агрессию западных стран против Йемена без соответствующих санкций ООН. На заседании Совбеза 31 января постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что действия западных стран в Красном море напоминают о худших временах незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии.