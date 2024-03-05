Варшава, 5 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Третий за двое суток метеозонд упал в северо-восточной части Польши, сообщила 5 марта радиостанция RMF FM.

Zuma/TASS

По информации журналистов, фрагмент зонда обнаружили в городе Кервик в Варминско-Мазурском воеводстве. Отмечается, что на обломках обнаружили надписи на кириллице.

«Это третий подобный случай за последние 48 часов. Известно, что ни на одном из аэростатов не было никаких специализированных устройств», — говорится в публикации.

Как сообщили журналистам в полиции, подобные зонды находили в регионе и раньше, их обычно запускают, чтобы изучить направление ветра. При этом представитель районной прокуратуры Даниэль Бродовский заявил, что необходимо изучить находку.

До этого упавшие зонды также находили в Варминско-Мазурском воеводстве. Один нашли возле города Венгожево, другой — в районе города Милакова.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года в армии Польши сообщили, что засекли неопознанный воздушный объект, залетевший в польское воздушное пространство со стороны Украины. При этом объект быстро исчез с радаров.