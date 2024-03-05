Москва, 5 марта, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово (МЦД-1). Об этом градоначальник написал в Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Собянин напомнил, что два года в Лианозове действовала лишь старая платформа пригородных поездов. Теперь станция превратилась в место, где пересекаются МЦД-1 и метро вместе с наземным городским транспортом.

В сентябре станцию первого диаметра перенесли ближе к метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии. Их связали переходом. Теперь для пассажиров пересадка с одного вида транспорта на другой занимает всего две-три минуты. Для этого выходить на улицу больше не требуется, отметил мэр.

Южный вестибюль, который открыли сегодня, позволит сократить время пересадки между первым диаметром и наземным городским транспортом в четыре раза, подчеркнул Собянин.

Специалисты ожидают, что пассажиропоток станции Лианозово МЦД-1 вырастет на 67% к 2030 году. Инфраструктурой всего городского вокзала к тому моменту будут пользоваться до 44 тысяч человек в сутки, подытожил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в Новой Москве завершилось благоустройство территории возле станции Санино четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В рамках работ обновили тротуары и проезжую часть, обустроили пешеходные зоны, улучшили систему освещения, а также установили новые парковочные карманы. Об этом 26 февраля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По оценкам Бирюкова, в ходе работ по благоустройству уложили более 23,3 тысячи квадратных метров асфальта.

Вместе с тем в рамках модернизации систем освещения заменили старые опоры, а также установили энергоэффективные светильники. Воздушные провода убрали в кабельную канализацию.