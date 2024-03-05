Мадрид, 5 марта, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Журналист испанского издания El Pais Даниэль Медиавилла рассказал, как мощная вспышка на Солнце может повлиять на Землю. Он заявил, что одна из главных угроз — разрушение всей электросети на планете, что фактически вернёт её в Средневековье.

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Подобное происходило в 1859 году, когда из строя вышла телефонная связь, явление получило название «событие Кэррингтона». Тогда солнечная вспышка вывела из строя тысячи километров телефонных проводов. Медиавилла напомнил о прогнозе учёных, что 2024 год окажется пиковым для многолетнего цикла солнечной активности. В феврале исследователи уже информировали о мощной вспышке, не повлекшей при этом ущерба. Об этом журналист рассказал на YouTube-канале El Pais.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля на Солнце произошло две вспышки высшего балла, траектории которых прошли мимо Земли, но на близком расстоянии. Глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачёв заявил, что частые вспышки говорят о переходе к чрезвычайно высокой активности.

Затем, в ночь на 23 февраля, на Солнце произошёл самый крупный по мощности взрыв с 2017 года. Он оказался третьим мощным всплеском активности менее чем за 24 часа. Непосредственно 23 февраля учёные из Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») зафиксировали две новые мощные вспышки на Солнце, одна из которых относится к самому высокому классу.

По последним данным, степень возмущённости магнитного поля Земли остаётся на уровне штиля.