Москва, 5 марта, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Российские войска за прошедшие сутки улучшили тактическое положение на купянском направлении. Об этом 5 марта на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников / РИА Новости

Потери Вооружённые сил Украины (ВСУ) составили до 35 военных и четыре автомобиля. Также на этом направлении украинская армия в ходе контрбатарейной борьбы лишилась артиллерийской системы М777 американского производства, САУ «Гвоздика» и Krab польского производства, орудия «Мста-Б» и боевой машины РСЗО «Град».

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригад ВСУ», ― доложил военный.

Удары по позициям украинской армии российские войска нанесли в районах Ямполовки, Терн в ДНР и Свердловки в ЛНР. Также украинские военные пытались атаковать в районе Синьковки в Харьковской области. Вооружённые силы России отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России за сутки 2 марта в зоне проведения специальной военной операции уничтожили 143 украинских беспилотника, включая «Байрактар ТБ-2». Дроны российские войска поразили в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

Российские военные 3 марта уничтожили две пусковые установки HIMARS на херсонском направлении. Также ВСУ потеряли до 85 военных, артиллерийскую систему М777 американского производства и САУ «Гвоздика».

В тот же день подразделения Вооружённых сил России, действующие в зоне спецоперации на купянском направлении, улучшили позиции на переднем крае фронта, потери ВСУ составили до 160 военных, а также гаубица «Мста-Б» и три автомобиля.