Москва, 5 марта, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица стала одним из самых безопасных мегаполисов мира. Как он рассказал во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, за последние 13 лет количество квартирных краж в Москве сократилось в 35 раз, разбоев — в 10, грабежей — в 14, а число преступлений в общественных местах — в 2,7 раза по сравнению с 2010 годом.

Известия/Константин Кокошкин

«Таким образом, Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира. Решающий вклад в профилактику правонарушений и снижение уровня преступности вносит стоящая на вооружении московских полицейских городская система видеонаблюдения», — процитировал Собянина сайт Mos.ru.

Мэр уточнил, что систему составили около 230 тыс. видеокамер на объектах городской инфраструктуры, а также с 2020 года работает система видеоаналитики с распознаванием лиц, которая за это время установила более 26 тыс. человек, находящихся в розыске.

Помимо прочего, с 2015 года в Москве в 13 раз снизилось число автокраж и угонов (с 8739 до 676 случаев), чему поспособствовала специальная система розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации «Паутина», к которой сейчас подключили все регионы страны за исключением новых территорий.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Собянин рассказал о том, что столичные власти совместно с Минобороны делают для защиты Москвы от беспилотников и терактов. Как заявил мэр города, одним из важнейших пунктов в этом направлении является оперативная постройка новых средств противовоздушной обороны. По словам Собянина, когда Минобороны обратилось с вопросом о переустройстве позиций ПВО, уточнялся срок, и он ответил, что это необходимо провести в течение суток и не более.