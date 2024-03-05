Москва, 5 марта, 2024, 15:33 — ИА Регнум. На донецком направлении ВСУ за сутки потеряли 300 военных, два танка, два БТР, установки «Бук» и С-300, сообщил 5 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные на донецком направлении отразили в течение суток две контратаки украинской армии в районах сёл Клещеевка и Красногоровка в ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы они нанесли удары по украинской технике и подбили гаубицу М198 американского производства, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО «Град».

ВС России на этом направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли удары по ВСУ в районах сёл Новомихайловка, Победа и Белогоровка и посёлков Новое и Курдюмовка в ДНР.

Кроме того, в ДНР оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия подбили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе села Маяки и «Бук» — в районе села Воздвиженка. Также российские военные нанесли удары по пункту управления беспилотников в районе села Новокалиново, отметил представитель Минобороны.

Также Конашенков заявил, что ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе села Любомировка в Николаевской области. За сутки российские военные перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS, сбили 112 беспилотниками ВСУ.

Представитель Минобороны также сообщил, что ВС России на южнодонецком направлении уничтожили боевую машину ЗРК Stormer британского производства, два украинских танка, две БМП, одну «Мста-Б». ВСУ потеряли за сутки 230 военных.