Москва, 5 марта, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Российские военные сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Любомировка в Николаевской области, сообщил на брифинге 5 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Любомировка сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — заявил генерал-лейтенант.

В Минобороны также сообщили, что за сутки ВС России перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, российские военные уничтожили 112 украинских беспилотников, в том числе в районах населённых пунктов Песчаное, Никольское, Старомихайловка, Ласточкино в ДНР и Романовское в Запорожской области.

В российском оборонном ведомстве заявили, что на херсонском направлении Вооружённые силы Российской Федерации нанесли ряд ударов по ВСУ. У Работино российские военные отразили атаку украинской штурмовой группы. За минувшие сутки украинская армия потеряла на этом направлении до 25 военных.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 576 самолётов, 267 вертолётов, а также 14 305 украинских БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны России 20 февраля сбили истребитель МиГ-29 украинской армии около Белозёрки в Херсонской области. ВСУ 24 февраля также потеряли два самолёта МиГ-29 в зоне СВО.

Конашенков 27 февраля сообщил на брифинге, что российские военные сбили украинский самолёт Су-25 под Николаевом. Штурмовик ВСУ сбили в Николаевской области в районе села Михайловка.

В Минобороны 7 января сообщили, что российские силы ПВО за сутки сбили два самолёта украинских войск — Су-25 и Су-27 в Днепропетровской области. Также 1 января в ведомстве сообщили о сбитом у Великоалександровки в Днепропетровской области самолёте Су-27 ВСУ.