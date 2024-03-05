* экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ; внесена Росфинмониторинг в реестр террористов и экстремистов

Ростов-на-Дону, 5 марта, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Боевика националистической группировки «Айдар» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ; внесена Росфинмониторинг в реестр террористов и экстремистов) Сергея Скидана, воевавшего в ДНР, приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Такое решение 5 марта вынес Южный окружной военный суд.

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточнили в пресс-службе суда, его признали виновным в участии в террористической организации и насильственном захвате или удержанию власти. Уголовное дело в отношении боевика расследовали по трём статьям УК РФ.

Установлено, что 7 мая 2020 года Скидан заключил контракт о прохождении военной службы в террористической организации «Айдар». С начала мая до начала июня 2020 года военнослужащий прошёл специальное обучение, после чего прибыл на наблюдательный пост вблизи села Старогнатовка в Волновахском районе ДНР. Здесь он применял на практике полученные в ходе обучения навыки.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля суд в ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рената Алиева за совершённые в марте 2022 года убийства мирных жителей Мариуполя. Так, как следует из материалов суда, он отдал приказ подчинённому убить мужчину и женщину, не участвовавших в военном конфликте. Позднее Алиев на улице убил ещё одного мирного жителя, выстрелив ему из автомата в голову.

Верховный суд ДНР 21 февраля заочно осудил военнослужащего украинского националистического батальона «Азов», отдававшего приказ производить обстрел объектов гражданской инфраструктуры. Суд признал старшего сержанта Романа Шебанова виновным в жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство двух и более лиц и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. Шебанова приговорили к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима.