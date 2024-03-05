Бор, Нижегородская область, 5 марта, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад призвал отменить итоги XX съезда КПСС, на котором осудили культ личности вождя. Об этом он заявил 5 марта на пресс-конференции в городе Бор в честь годовщины смерти советского лидера, сообщило «РИА Новости».

Михаил Терещенко/ТАСС

«Сегодня я хочу поднять вопрос на законодательном уровне — пересмотреть результаты XX съезда партии и восстановить доброе имя моего прадеда», — сказал Бенсаад.

Он заявил, что имеет право добиваться реабилитации своего предка, так как Сталин подвергся посмертным репрессиям. Художник заявил, что передал главе строящегося в городе Бор музея «Сталин-Центр», руководителю нижегородского отделения КПРФ Алексею Зорову копии документов из архива, которые подтверждают важную роль экс-генсека КПСС в мировой политике.

Бенсаад назвал КПРФ правопреемницей КПСС и попросил Зорова делегировать просьбу о пересмотре решения XX съезда руководству российской партии. Руководитель нижегородского отделения рассказал журналистам, что партийный съезд по этому вопросу запланировали провести в течение полугода.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании Военно-промышленной комиссии процитировал телеграмму Сталина руководителям двух заводов в годы Великой Отечественной войны. В документе советский лидер жёстко упрекнул директоров в том, что они не наладили выпуск самолётов, крайне нужных для армии, и отметил, что это последнее предупреждение. Медведев подчеркнул, что таким образом в те времена удалось достичь победы.

В декабре 2023 года Волгоградская областная дума приняла поправки в закон, предусматривающие механизм переименования Волгограда в Сталинград, если такое решение примут участники областного референдума. Председатель думы Александр Блошкин подчеркнул, что новый закон не о переименовании города и не о решении провести референдум.