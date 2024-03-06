Москва, 6 марта, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Заявление министра обороны Сингапура о применении на Украине истребителей F-35 может быть намеренно организованным информационным вбросом в интересах США, которые стараются в большей степени вовлечь в украинский конфликт своих военно-политических союзников. Такую версию высказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя корреспонденту ИА Регнум информацию о вероятном использовании на Украине американских боевых самолётов пятого поколения.

(сс) Marvin Lynchard

По мнению Кошкина, заявление об использовании на Украине таких новейших образцов военной техники, как F-35 — это явный сигнал, который указывает, что США не только не сокращают своё участие в украинском конфликте, но совсем наоборот — усиливают своё присутствие. А это, в свою очередь, должно стимулировать военно-политических союзников Вашингтона (прежде всего — европейских) действовать аналогично.

Ни для кого не секрет, насколько военная машина Запада во главе с США вовлечена в конфликт на Украине, отметил эксперт. Это и высокопоставленные советники, и предоставление разведданных, и поставки вооружений и техники, включая танки Abrams.

Однако с недавних пор киевский режим стал терпеть явное поражение на поле боя, выразившееся в первую очередь в провале «контрнаступа», а также в отсутствии части средств, ранее обещанных в Вашингтоне, в сложностях при привлечении дополнительной помощи для Украины от европейских стран.

«США стараются переложить на плечи Европы основной груз украинского конфликта и очень недовольны весьма вялыми действиями на этом направлении своих европейских союзников», — отметил Кошкин.

В результате в Белом доме назрели опасения, что действующий украинский режим не справится с поставленной ему Западом задачей победить Россию на поле боя. Но в Вашингтоне стремятся растянуть конфликт хотя бы до 5 ноября 2024 года, когда в США состоятся президентские выборы, уверен политолог.

«А для этого американцы стараются как можно сильнее втягивать в конфликт европейские государства — сначала в информационном пространстве, а потом в политическом и военно-техническом», — констатировал эксперт.

F-35 — это одна из самых совершенных современных боевых машин в воздухе, заметил Кошкин. И его использование на Украине теоретически могло бы быть полезно Пентагону для изучения возможностей российских сил противовоздушной обороны (ПВО). Но это настолько дорогое изделие, что поставлять его в зону боевых действий или даже тестировать там — не лучшая идея. Однако сообщения о якобы состоявшемся применении таких истребителей вполне могут произвести нужное Вашингтону впечатление.

Не следует забывать, что у Сингапура достаточно тесные двусторонние связи с Вашингтоном, напомнил собеседник ИА Регнум. По сути маленькое азиатского государство — один из союзников США в Юго-Восточной Азии, и его участие в информационной поддержке Белого дома не исключено.

США недавно задействовал свои истребители F-35 в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине для выявления позиций российских сил противовоздушной обороны (ПВО). Такое утверждение озвучил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен на официальном сайте своего ведомства. Представитель Пентагона опроверг это сообщение.

Летом прошлого года британское издание Economist сообщило, что западные страны передают киевскому режиму информацию о российских радарах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системах ПВО. В статье говорилось, что ВСУ используют эти сведения для атак против военных России.

А на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что специальные службы США и Великобритании снабжают украинских военных разведданными для целенаправленных ракетных ударов по российским войскам.