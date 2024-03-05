Вашингтон, 5 марта, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Ситуация с украинским кризисом рано или поздно разрешится переговорами, поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский, вероятно, может смягчить собственный указ о запрете переговоров с Россией. С таким предположением выступили 5 марта авторы издания Foreign Affairs.

EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства», — описали в статье возможную схему подготовки к переговорам.

По мнению авторов, готовность к переговорам украинская сторона может обозначить, заявив о «возможности снятия санкций в рамках мирных договорённостей», несмотря на то, что пройдут месяцы даже до начала рассмотрения допустимости начала переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, о невозможности переговоров глава киевского режима заявлял и в многочисленных интервью. В качестве приемлемого варианта он выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о диалоге.

Кремль и МИД неоднократно выражали готовность к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и признания новых территориальных реалий. Лично Путин, в свою очередь, не раз заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

В разговоре с ИА Регнум политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов заявил, что, как показывает практика с обменом военнопленными, платформа для переговоров России и Украины существует, но для открытого диалога нужна политическая воля Киева.

В конце ноября 2023 года глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в 2022 году на тот момент британский премьер-министр Борис Джонсон посоветовал Киеву отказаться от переговоров с Москвой, и Киев согласился. Путин после этого напомнил, как входивший в украинскую делегацию Арахамия заявлял, что боевые действия могли бы уже закончиться, если бы Киев тогда не последовал совету. Путин отмечал, что решение Киева следовать советам с Запада закончилось «нелепо и даже печально».

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший ранее переговорную делегацию, 29 февраля заявил о готовности вновь сделать это, если поступит соответствующее поручение.