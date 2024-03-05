Амстердам, 5 марта, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Кес Рейверс скончался 4 марта. Ему было 97 лет. Об этом сообщили на странице клуба ПСВ в социальных сетях.

Global Look Press Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Кес Рейверс

Рейверс возглавлял сборную с 1981 по 1984 год. Под его руководством национальная команда провела 21 матч, в которых одержала десять побед при трёх ничьих и восьми поражениях.

Также тренер работал с «Твенте» и тренировал команду шесть лет.

После успешных сезонов в 70-х Рейверс возглавил ПСВ. Вместе с командой из Эйндховена трижды выиграл чемпионат Нидерландов, дважды завоевал Кубок страны. В 1978 году он привёл клуб к победе в Кубке УЕФА.