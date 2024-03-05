Тверь, 5 марта, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В Тверской области в последние годы снижаются площади лесных пожаров. Об этом сообщил сегодня, 5 марта, губернатор региона Игорь Руденя на заседании областного правительства, посвященном подготовке к прохождению пожароопасного периода. В Тверской области пожароопасный период ежегодно устанавливается с 10 апреля по 30 сентября.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области 05.03.2024

«За последние три года обеспечено стабильное снижение площади лесных пожаров в Тверской области, — отметил Игорь Руденя. — Прежде всего это заслуга специалистов МЧС, лесного комплекса, территориальных органов, а также глав муниципалитетов, которые ответственно занимаются подготовкой своих округов к пожароопасному периоду». Глава региона напомнил о важности профилактической работы по предупреждению палов травы и сжигания мусора весной. «Статистика свидетельствует, что практически все возгорания на землях лесного фонда происходят из-за человеческого фактора, — подчеркнул Руденя. — Это прежде всего нарушения правил безопасности при нахождении в лесах и при ведении хозяйственной деятельности». Он поставил задачу усилить работу с населением о недопустимости весенних палов травы и розжига костров в лесах.

Также для координации работы по предупреждению возгораний в лесах губернатор поручил создать в пожароопасный период областной штаб, в который войдут представители лесничеств, областных, федеральных служб и ведомств, руководители муниципальных образований.

Во всех муниципалитетах в срок до 10 апреля планируется проверить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать необходимый запас материально-технических ресурсов, провести практические занятия, смотры сил и средств. Основная группировка сил и средств в этот период составит порядка 1700 человек, около 950 единиц техники и средств пожаротушения. В дополнительную группировку включено еще более 1300 человек, свыше 1600 единиц оборудования. В том числе в мероприятиях задействованы сельскохозяйственные, дорожные организации, энергетики, охото− и недропользователи.

В пожароопасный период будет обеспечена работа системы мониторинга обстановки в лесах. Это видеонаблюдение, спутниковый и авиационный мониторинг, наземное патрулирование. Запланированы опашка, прочистка и создание минерализованных полос, очистка противопожарных водоемов, ремонт лесных дорог и подъездов к населенным пунктам, детским лагерям и садоводческим товариществам. В рамках профилактической работы будет продолжена установка противопожарных аншлагов, рассказывающих о безопасном поведении в лесу,

Отдельное внимание будет уделено вопросам, связанным с безопасностью в детских загородных лагерях отдыха. На особом контроле также ситуация в муниципалитетах, где существует повышенный риск природных пожаров.