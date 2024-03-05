Вашингтон, 5 марта, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Работающие в Китае украинские дипломаты столкнулись с холодным отношением к ним со стороны Пекина, сообщило 5 марта американское агентство Bloomberg.

Мария Плотникова/РИА Новости

Журналисты обратили внимание на то, что посол Украины Павел Рябикин, начавший работать в Пекине летом 2023 года, добился лишь нескольких официальных встреч. Как сообщил журналистам источник, дипмиссия за это время направила около 40 запросов о встречах в разные ведомства КНР.

«В Пекине, похоже, к украинским дипломатам относятся холодно», — говорится в публикации.

В МИД Китая на просьбу прокомментировать ситуацию ответили, что каналы связи с Украиной работают беспрепятственно.

При этом агентство дало совершенно иную характеристику отношениям между Москвой и Пекином. Отмечается, что посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что дипмиссия проводит десятки встреч российских чиновников с представителями китайского руководства.

Агентство отметило, что президент Китая Си Цзиньпин после начала СВО на Украине только один раз поговорил по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским — в апреле 2023 года. При этом у китайского лидера за это время было три личных встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в декабре 2023 года в ходе большой конференции заявил, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Он также сообщил, что товарооборот между странами за последний год вырос на 30%, превысив $200 млрд.

В феврале 2024 года агентство Reuters, ссылаясь на украинские источники, сообщило, что Пекин предупредил Киев, что отношения между странами могут ухудшиться из-за того, что на Украине объявили «международными спонсорами войны» два десятка китайских компаний. По информации издания, предупреждение передали официально.