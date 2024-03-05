Москва, 5 марта, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Кинорежиссер Эмир Кустурица выступил на марафоне «Знание. Первые», который проходит со 2 по 6 марта в дни Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе». Беседа с участниками состоялась в третий день марафона Российского общества «Знание». Почти всю лекцию Кустурица общался со слушателями на русском языке.

РИА Новости/ Павел Бедняков Кинорежиссер, музыкант Эмир Кустурица

Во время встречи сербский кинорежиссёр рассказал о формировании своего художественного мировоззрения в детские годы, которые он провёл на окраине в Сараево.

«Период детства — самый важный момент нашей жизни, это мы понимаем уже ближе к её концу. Скорость, с которой я в детстве постигал экзистенциальные моменты, была огромной», — рассказал кинорежиссёр.

Кустурица также заявил, что в детстве рядом с ним жили цыгане, и он мог наблюдать самую суть их жизни, которая совсем не была богатой. Он отметил, что все его фильмы о маргинальных характерах, о людях периферии. Режиссёр отметил, что никогда не судил своих героев, и вместе с тем никогда не считал создание фильма лёгкой задачей.

Кустурица назвал художество очень тяжелой работой, которую можно сравнить с переходом через гору. Писать сценарий — это настоящий бой с самим собой, подчеркнул он.

Кроме того, у собравшихся появилась уникальная возможность лично задать вопрос известному кинорежиссёру. Так, участник марафона из Краснодарского края поинтересовался его мнением о будущем российского кино.

В ответ на это Кустурица заявил, что в России очень хорошие условия для развития культуры: много замечательных писателей и режиссёров. Однако, к сожалению, многие молодые режиссёры снимают имитацию голливудских фильмов, как бы забыв, что советская кинематография — лучшая. Он рассказал, что сам учился поэтике фильма у Пудовкина, Тарковского, Довженко. Как подчеркнул Эмир Кустурица, не нужно копировать Запад, важно идти по своему оригинальному пути.

Многим молодым людям хотелось знать, возможно ли повторение или продолжение самых популярных киноработ мастера, таких как «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Эмир Кустурица ответил уверено, что сиквелов не снимает.

В завершение встречи известный кинематографист поделился планами на будущее. Он сообщил о намерении снять несколько фильмов по книгам русских писателей. По его словам, съёмки пройдут в России. Например, сейчас мэтр работает над сценарием фильма «Преступление без наказания», объединив в нём сюжетные линии сразу двух романов Достоевского. Далее в планах — поставить картину по роману Евгения Водолазкина «Лавр». Есть и другие замыслы, на которые режиссёр лишь бегло намекнул, перечислив вдохновляющие его литературные источники: роман Захара Прилепина «Обитель», романы Чингиза Айтматова, произведения Алексея Сальникова.

Кинорежиссёр получил приглашение принять участие в фестивале «Шукшинские дни на Алтае». Мероприятие ежегодно проходит в селе Сростки, на родине Василия Шукшина. Мэтр откликнулся на предложение.

Встреча с Эмиром Кустурицей состоялась на марафоне Знание. Первые в рамках трека «Мир возможностей для каждого», посвященного возможностям молодёжи в России. В третий день просветительского марафона Знание. Первые, 4 марта, в качестве лекторов выступили заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.

Просветительский марафон проходит в Сириусе со 2 по 6 марта и охватывает шесть площадок Города молодёжи мира — Международный аэропорт ВФМ, павильоны «Ямал», «Нижний Новгород», «Казань», «Белгород», «Москва».

Наряду с просветительским марафоном Знание. Первые Общество «Знание» организовало интеллектуальный турнир Знание. Игра с участием эрудитов из разных стран и кинолекторий Знание. Кино, где зрители могли посмотреть легендарные российские фильмы, обсудить их в компании известных актеров и режиссёров.

После завершения мероприятий на федеральной территории «Сириус» российское общество «Знание» продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодёжи с 10 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа страны.

Как сообщало ИА Регнум, Эмир Кустурица в апреле 2023 года на церемонии, приуроченной к 90-летию основания Российского центра науки и культуры «Русский дом» в Белграде, заявил, что российскую культуру нельзя «отменить» из-за её глубины, масштабности и достижений.

В первый день работы Всемирного фестиваля молодёжи лекции марафона «Знание. Первые» посетили 5,5 тысячи его участников. На площадках марафона соберутся около 15 тысяч молодых людей. Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы выставки. На торжественной церемонии открытия марафона с приветственным словом выступил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Всемирный фестиваль молодёжипроходит в соответствии с указом президента Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. В ВФМ-2024 принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных участников, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других различных сфер общественной жизни.

Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получили подростки от 14 до 17 лет — 500 человек из России и 500 из-за рубежа. В организации задействовали пять тысяч волонтёров из всех регионов России, в том числе 228 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

На протяжении всего фестиваля проходят насыщенные образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия. Гости мероприятия могут принять участие в увлекательных мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками ВФМ-2024. В гастропространстве «Россия на вкус» каждый желающий получил возможность попробовать многонациональную российскую кухню.