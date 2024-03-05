Донецк, 5 марта, 2024, 14:22 — ИА Регнум. На рынки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже в скором времени выйдут ведущие российские маркетплейсы. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министр отметил, что в новых регионах активно развиваются местные сети.

«Не видим причин мешать этому процессу, ведь именно многообразие форматов лежит в основе эффективного развития торговли во всей России. Ну, а выход наших ведущих маркетплейсов в новые регионы ― это, конечно, вопрос скорого времени», ― подчеркнул Мантуров.

В начале марта в Telegram-канале министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов заявил, что пункты выдачи и склады российских маркетплейсов намерены открыть по всей территории Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 марта Мантуров заявил, что в Донбассе и Новороссии на сегодняшний день работает более 500 крупных промышленных предприятий.

Он уточнил, что с весны 2023 года в новых регионах удалось перезапустить порядка 160 промышленных площадок. Эти производства обеспечили работой ещё 11,5 тыс. человек. В 2024 году в планах запуск ещё 40 предприятий. Это будет зависеть от обстановки в зоне боевых действий.

Президент России Владимир Путин 31 января провёл совещание по развитию новых регионов России. По его словам, в этих регионах важно не только восстанавливать существующие предприятия, но и открывать новые производства и социальные объекты, создавая таким образом рабочие места.

Глава государства также призвал крупный бизнес страны, в том числе крупные финансовые учреждения, «заходить» в новые регионы.