Москва, 5 марта, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В честь международного женского дня парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 8 и 9 марта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Дарья Драй ИА Регнум

Как отметил градоначальник, 8 и 9 марта парковки в городе будет бесплатными на всех улицах города без исключений, а 10 марта бесплатно парковаться можно будет везде кроме улиц, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час.

В свою очередь парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать в обычном режиме.

Как сообщало ИА Регнум в Москве расширили зону платной парковки. В неё добавили 50 новых участков улиц, с 22 февраля список дополнили ещё 31 участком. Об этом стало известно 22 января.

В столичном Департаменте транспорта уточнили, что жители прилегающих домов могут оформить парковочное разрешение и парковаться бесплатно.

Отмечается, что услуга оформления доступна онлайн, срок её предоставления — шесть рабочих дней. Изменения согласованы муниципальными депутатами. Как пояснили в департаменте, платные парковки дают местным жителям приоритет при выборе места и уменьшают количество нарушений правил стоянки.