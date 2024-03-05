Москва, 5 марта, 2024, 14:23 — ИА Регнум. На рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах социально-экономического развития столицы в 2023 году. В минувшем году они стали одними из лучших за всю современную историю города. Эксперты отмечают, что рост деловой активности и развитие индустриального потенциала позволили столице подтвердить устойчивость экономики Москвы к любым внешним шокам. И сегодня она демонстрирует устойчивый рост.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

В 2021–2023 годах объем инвестиций в основной капитал составил 17,8 триллиона рублей. Это в сопоставимых ценах в 3,7 раза больше, чем за три года, с 2009 по 2011-й (2,3 триллиона рублей). «Результаты развития экономики Москвы превзошли даже смелые прогнозы», — заявил независимый экономист Андрей Бархота. По его словам, ставка на обеспечение бесперебойного цикла инвестирования и создания новых рабочих мест позволила защитить отрасли экономики и бюджет столицы от потерь, а также добиться опережающих темпов экономического и промышленного роста.

«За последние несколько лет рост столичной экономики значительно превосходил средний показатель по стране, более чем в полтора раза», — добавляет председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «ОПОРы России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов. «Основным источником роста производства является рост внутреннего спроса, стимулированный импортозамещением и переориентацией экспорта на рынки дружественных стран», — пояснил он.

Основными драйверами экономического развития Москвы Егор Диашов называет сферу услуг и розничную торговлю. Так, по его мнению, рост московской экономики в реальном выражении продолжится и составит по прогнозам 20%, что является одной из основных целей городских властей. «Это достижение будет обусловлено не только статусом столицы, но и целенаправленной работой правительства по созданию благоприятной среды для бизнеса и привлечению инвестиций», — подчеркнул эксперт.

На встрече с президентом мэр Москвы рассказал, что рост по таким производственным показателям, как фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника, в 2023 году составил от 25 до 40%. Локомотивом развития экономики Сергей Собянин называл обрабатывающую промышленность. По итогам минувшего года город поставил абсолютный рекорд по росту обрабатывающих отраслей (без учета нефтеперерабатывающей) — 22,3%.