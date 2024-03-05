Москва, 5 марта, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Опытный образец нового российского лёгкого военно-транспортного самолёта с реактивными двигателями Ил-212 планируется создать к концу 2026 года. Об этом 5 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил.

Роман Пименов/ТАСС Самолёт Ан-72

«Объединённая авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолёта. Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года», — сказал он.

Глава Минобороны отметил, что на Ил-212 будут устанавливать турбореактивные двигатели ПД-8, и уточнил, что эти самолёты призваны заменить устаревающий парк машин Ан-26 и Ан-72.

«Новый транспортный самолёт будут отличать повышенные грузоподъёмность и дальность полёта, простота заправки и обслуживания», — пояснил Шойгу.

Ил-212 будет способен садиться и взлетать с необорудованных грунтовых взлётно-посадочных полос и использоваться в Арктике, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года информированный источник рассказал, что в армии России хотят создать лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-212 с турбореактивными двигателями, который заменит парк машин Ан-72 и Ан-26. По его словам, новый самолёт будет существенно переработанным проектом Ил-112В.

Он отметил, что у Ил-212 максимально сохранят бортовое оборудование с авионикой, а также в общем и целом фюзеляж предшественника. Кроме того, новый самолёт оснастят турбореактивными двигателями ПД-8, переработают его крылья и шасси, а также установят новые топливную и гидросистему.