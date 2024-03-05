Москва, 5 марта, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Участвующим в спецоперации ВКС России обеспечили необходимый уровень лётной годности, заявил 5 марта министра обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руксоставом ВС РФ.

РИА Новости

«Отмечу, что достигнутые мощности предприятий [Объединённой двигателестроительной] корпорации обеспечивают необходимый уровень лётной годности группировки Воздушно-космических сил, задействованной в специальной военной операции», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что корпорация выполняет задачи по поставке и ремонту двигателей как для оперативно-тактической, так и для дальней и армейской авиации. За прошлый год она в полном объёме выполнила гособоронзаказ, обеспечив опережающую отгрузку части продукции по планам уже 2024 года.

Министр обороны подчеркнул, что при выполнении гособоронзаказа используются исключительно российские материалы, при этом конструкторские службы продолжают совершенствовать технические и ресурсные характеристики двигателей.

Он также отметил, что сейчас идут комплексные испытания гибридных силовых установок, позволяющих снизить вредные выбросы и существенно повысить топливную эффективность и безопасность эксплуатации российских летательных аппаратов.

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