Москва, 5 марта, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 5 марта заявил, что новое военно-административное деление, установленное указом президента страны Владимира Путина, позволит повысить эффективность управления войсками. Как подчеркнул глава Минобороны, создание двух новых Ленинградского и Московского военных округов произошло из-за роста угрозы со стороны НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счёт вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководством Вооружённых сил России.

В соответствии с указом президента, за округами закрепили соответствующие территории, включая новые регионы страны, уточнил он. Данные меры позволят значительно повысить эффективность управления войсками, добавил Шойгу.

«Продолжим совершенствовать состав и структуру Вооружённых сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности России», — резюмировал глава Минобороны.

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