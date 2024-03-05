Москва, 5 марта, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Свыше 80% граждан России готовы прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать на предстоящих выборах главы государства. Это следует из опубликованных 5 марта результатов опроса Фонда «Общественное мнение».

Константин Михальчевский / РИА Новости

Исследование проводилось путём еженедельного всероссийского поквартирного опроса с 1 по 3 марта 2024 года в 104 населённых пунктах в 53 регионах. В нём приняли участие 1500 совершеннолетних россиян. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Из полученных результатов следует, что 90% респондентов в курсе, когда состоятся выборы президента России.

«83% россиян собираются принять участие в выборах, среди них 61% опрошенных сообщили, что совершенно точно, 13% — что вероятнее всего», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 13% участников опроса заявили, что не намерены участвовать в выборах, при этом 9% опрошенных указали на то, что точно не будут принимать участие в голосовании.

При этом за самовыдвиженца Владимира Путина готовы отдать голоса 72% (плюс 1 п. п.) тех, кто пойдет на выборы, за Владислава Даванкова (партия «Новые люди») — 2% (без изменений), за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 3% (плюс 1 п. п.), за Николая Харитонова (КПРФ) — 2% (минус 1 п. п.).

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России состоится с 15 по 17 марта. В 2024 году в нём впервые будут принимать участие жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Член Центральной избирательной комиссии Павел Андреев 28 февраля рассказал, что на 67 избирательных участках в 45 странах мира можно будет проголосовать досрочно на выборах президента России. Досрочное голосование на выборах главы государства за границей началось с 1 марта.