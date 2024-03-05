Брюссель, 5 марта, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Евросоюз в последнем пакете антироссийских санкций ввёл обязательное правило об указании в документах невозможности товарного реэкспорта в Россию. Как стало известно, теперь экспортёры обязаны отказывать контрагентам, несогласным на это условие. Среди запрещённых к реэкспорту товаров оказались авиационные и космические аппараты и их компоненты, стрелковое оружие и товары двойного назначения и технологические товары для оружейных систем.

РИА Новости/Александр Кряжев

По мнению экспертов, подобный контроль является распространённой практикой, в самой России требуются лицензии и импортные сертификаты для контрактов, которые запрещают перепродажные сделки, а таможня особо тщательно проверяет такую продукцию. В то же время эффективность контроля зависит от процесса его осуществления, и ЕС может столкнуться с трудностями уже при выполнении новых установок. В свою очередь юристы указали на возможные проблемы с контрагентами из третьих стран, не подпадающими под нововведения Евросоюза.

«Если американские и немецкие посольские работники по всему миру примутся дотошно обзванивать компании, приезжать в офисы и на склады с обысками — тогда, конечно, указания Брюсселя выполнят. Но вряд ли им это позволят сделать», — процитировали слова доцента МГУ Магомета Яндиева «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России. Всего ограничения на этот раз коснулись 106 физических и 88 юридических лиц, ЕС включил в пакет также компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Президент США Джо Байден тогда же заявил, что Вашингтон ввёл более 500 санкций против Москвы.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что по итогам 2023 года странастала первой экономикой в Европе. Он подчеркнул, что это особенно удивительно, учитывая, как страну пытаются душить со всех сторон. Позднее глава государства отметил, что санкции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта.

Путин также неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада, который рассчитывал, что быстро расшатает финансово-экономическую ситуацию и спровоцирует панику и коллапс, но ничего этого не произошло. В США, в свою очередь, признавали, что Россия может восстанавливать ОПК, несмотря на санкции. Как заявила министр Сухопутных войск США Кристин Уормут, сильная сторона россиян — способность генерировать массу в плане личного состава.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что санкции направлены не против конкретных юридических и физических лиц, а против всех россиян и всей страны, и что за ограничения необходимо «мстить везде, где только можно». Зампред Совбеза назвал Запад врагами и призвал создавать ему возможные ответные сложности.